Rockstar svela cosa è successo a Michael dopo GTA 5 | i fan di GTA Online possono sapere tutto

Undici anni. Più di un decennio è trascorso dall’ultima volta che i giocatori hanno visto Michael De Santa in azione nell’universo di Grand Theft Auto. Era il 2013, Grand Theft Auto 5 aveva appena ridefinito gli standard dei videogiochi open world, e la storia di Michael, Franklin e Trevor si era conclusa lasciando ai giocatori una scelta cruciale. Ora, nel dicembre 2025, Rockstar Games ha deciso di riaprire quel capitolo con l’update A Safehouse in the Hills per GTA Online, previsto per il 10 dicembre. Il trailer del nuovo aggiornamento ha fatto esplodere l’entusiasmo della community: Michael De Santa, interpretato ancora da Ned Luke, riappare sullo schermo visibilmente invecchiato, con qualche capello grigio in più e un’aria che mescola il consueto disincanto a una nuova maturità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

