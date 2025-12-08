Osa con il bianco in inverno | gli stivaletti super cool di Myrta Merlino stanno conquistando tutti

Robadadonne.it | 8 dic 2025

Un super look invernale tutto da copiare, quello che ha sfoggiato Myrta Merlino: questi stivaletti bianchi sono tutto ciò di cui hai bisogno.  Una nuova versione cool e in perfetto stile invernale chic per gli  stivaletti in pelle sfoggiati dalla giornalista Myrta Merlino, durante la Change the World Model United Nations di Parigi. Tutti ne stanno parlando e tutti stanno letteralmente impazzendo per questo capo elegantissimo e moderno, che completa un look tutto da copiare per essere alla moda pur proteggendosi dalle fredde temperature invernali. Chi ha detto che non si possa essere in trend e mantenersi al caldo? Myrta Merlino conferma ancora una volta di sapersi dimostrare un’icona di stile  elegante e al passo con i tempi, chic e di classe ma mai fredda, i suoi look sono tutti da imitare. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

