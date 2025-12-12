Elisabetta Canalis pubblica il primo selfie con Alvise Rigo | Happy birthday

Elisabetta Canalis condivide il suo primo selfie con Alvise Rigo, accompagnato da un «Happy birthday», segnando ufficialmente il loro legame. Dopo mesi di rumors e incontri tra Italia e Stati Uniti, l’immagine suggella la relazione tra l’ex modella e l’ex rugbista e attore, confermando l’attenzione sulla loro storia.

Sembra così ufficializzato il legame con l'ex rugbista e attore, dopo un'estate di indiscrezioni, avvistamenti e fotografie rubate tra l'Italia e gli Stati Uniti, tra Milano e la California, dove lei vive stabilmente.

