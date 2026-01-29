Una mamma di un bambino cardiopatico scrive al Carlino per chiedere che il reparto venga tutelato. La donna spiega di aver visto i rischi e di aver paura che il suo bambino possa essere messo in pericolo se il reparto viene chiuso o trascurato. La lettera esprime la preoccupazione di molte famiglie che hanno figli con patologie al cuore e chiedono attenzione e tutela per i piccoli pazienti.

"Hanno salvato mio figlio. Non possiamo permettere che un reparto così venga messo a rischio". Inizia così la lettera di una mamma di un bambino cardiopatico arrivata al Carlino e che fotografa le preoccupazioni dei familiari dei piccoli pazienti affetti da patologie legate al cuore. Una mamma che scrive "abbiamo diritto a ricevere risposte, ora" proprio per il valore aggiunto che il reparto ha e per questo si rivolge alle istituzioni per sottolineare che "come comunità abbiamo il dovere di difenderlo". "Quando ti ritrovi lì capisci subito che non sei in un luogo qualunque – continua la lettera -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Hanno salvato mio figlio, reparto da tutelare"

La madre di Pisacane ha confermato che l'aggressione a Gianluca e Andrea Pisacane è avvenuta durante una lite, e ha aggiunto che le telecamere hanno ripreso l'intera scena.

