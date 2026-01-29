Questa mattina, sulla linea ferroviaria Porrettana, si sono verificati seri disagi a causa di un guasto tecnico. I treni tra Riola e Porretta Terme sono rimasti fermi in entrambe le direzioni fin dalle prime ore del giorno, creando caos tra i pendolari. La circolazione rimane rallentata mentre le squadre di manutenzione cercano di risolvere il problema.

Ennesima giornata nera per la ferrovia Porrettana, quella di ieri. Un inconveniente tecnico all’infrastruttura ha reso inutilizzabile la linea tra Riola e Porretta Terme in entrambe le direzioni, fin dalle prime ore del mattino. I disservizi sono proseguiti tra cancellazioni e pesanti ritardi fino al pomeriggio, quando la situazione è tornata lentamente alla normalità. Sbigottite e frustrate le reazioni dei pendolari, alle prese con una doppia razione di disagi: alla mancanza del trasporto ferroviario si è aggiunta la disorganizzazione delle corse sostitutive. "Verso le 8.25 — racconta sui social un’utente della linea — è arrivato un bus a Porretta Terme che ci ha portato fino a Riola, dove avremmo dovuto prendere il treno che però, incurante del nostro arrivo, ci è partito davanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guasto sulla Porrettana, treni in tilt

Approfondimenti su Porrettana Treni

Oggi, giovedì 8 gennaio, si sono verificati disagi sulla linea ferroviaria Bergamo-Milano a causa di un guasto tecnico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Porrettana Treni

Argomenti discussi: Guasto sulla Porrettana, treni in tilt.

Guasto sulla Porrettana, treni in tiltEnnesima giornata nera per la ferrovia Porrettana, quella di ieri. Un inconveniente tecnico all’infrastruttura ha reso inutilizzabile la linea tra Riola e Porretta Terme in entrambe le direzioni, fin ... ilrestodelcarlino.it

Bari, guasto sulla linea Ferrotramviaria: ritardi e cancellazioni. L'ira dei pendolari: «Situazione insostenibile» VIDEOLo sfogo degli utenti: «Nessun supporto ufficiale, solo informazioni vaghe». L’ipotesi di una lettera-petizione per chiedere alla Regione di riconsiderare l'affidamento del servizio ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Meno di mezz’ora dopo l’omicidio di Federica Torzullo, il padre di Claudio Carlomagno ha bussato alla porta dell’abitazione. Il figlio, però, non gli ha aperto, adducendo un guasto al citofono e al telefono. Un dettaglio che oggi assume un peso centrale nella ri - facebook.com facebook