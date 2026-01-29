Gravissima epidemia di epatite C in Bangladesh che cosa sta succedendo

Nei campi profughi di Cox’s Bazar, nel sud del Bangladesh, si sta diffondendo un’epidemia di epatite C che colpisce oltre un milione di rifugiati Rohingya. La malattia si sta diffondendo silenziosamente, senza molta attenzione internazionale. La situazione si aggrava tra le tende e le baracche, dove le condizioni igieniche sono precarie e le risorse scarse. Gli operatori sul campo lanciano l’allarme, ma il problema resta nascosto sotto il velo dell’indifferenza.

Nei campi profughi di Cox’s Bazar, nel Sud del Bangladesh, dove vive oltre un milione di rifugiati Rohingya fuggiti dalle persecuzioni in Myanmar, si sta sviluppando nel silenzio del mondo una delle più gravi epidemie di epatite C mai documentate. Sebbene alcuni rifugiati possano essere arrivati già esposti al virus, i dati indicano chiaramente che la trasmissione continua attivamente all’interno dei campi. A lanciare l’allarme è un articolo pubblicato dal gruppo di ricerca Gabie sul ‘Bulletin of the World Health Organization’, la rivista scientifica ufficiale dell’ Oms, che descrive “una vera emergenza di sanità pubblica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gravissima epidemia di epatite C in Bangladesh, che cosa sta succedendo Approfondimenti su Cox’s Bazar Dentro l’epidemia che non si può nominare: cosa sta accadendo davvero con il virus Marburg Mingueza, offerta della Juventus per il terzino? Che cosa sappiamo e cosa sta succedendo in queste ore Al momento, si parla di un possibile interessamento della Juventus nei confronti di Mingueza, il terzino spagnolo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cox’s Bazar Epatite C, in Campania pochi test. Il rischio dell’infezione asintomaticaNon tutti sanno che l’epatite C oggi si cura con una terapia da effettuare per via orale, una cura sicura, efficace, senza effetti collaterali. Il test per individuare ... ilmattino.it Epatite C, in Campania pochi test per individuare l'infezione asintomaticaNon tutti sanno che l'epatite C oggi si cura con una terapia da effettuare per via orale, una cura sicura, efficace, senza effetti collaterali. (ANSA) ... ansa.it Tentando di far esplodere una bomba nel palazzo ginevrino dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, due giovani svedesi, penetrati in un laboratorio segreto degli Stati Uniti in cui si studiano armi batteriologiche, contraggono una gravissima infezione caus - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.