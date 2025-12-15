Grande Fratello 2025 raddoppia l’appuntamento e slitta la finale | ecco quando andrà in onda su Canale 5

Il Grande Fratello 2025, condotto da Simona Ventura, annuncia un cambiamento nel suo palinsesto: l’appuntamento settimanale raddoppia e la finale viene posticipata di alcuni giorni. Questa novità promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico e di offrire un’esperienza ancora più coinvolgente nel corso della stagione su Canale 5.

Il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura raddoppia l’appuntamento e fa slittare di alcuni giorni la finale. Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, allunga la sua corsa verso la finalissima per la gioia di milioni di appassionati. Ecco quando andrà in onda la finale. Grande Fratello 2025 quando finisce? Ecco la data della finale. La finale del Grande Fratello 2025, inizialmente prevista per lunedì 15 dicembre slitta di qualche giorno su Canale 5! Proprio così, il reality show condotto quest’anno da Simona Ventura, raddoppia l’appuntamento questa settimana con due prime serate su Canale 5. Superguidatv.it

Grande Fratello - L'ingresso di Dolce nella Casa

