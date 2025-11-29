golf terzetto in testa in australia ad un giro dalla fine de leo nella top 20

Sono rimasti in 3, dopo il moving day, in testa all’ Australian BMW PGA Championship, torneo che si sta disputando in Australia e che apre la stagione 2026. Il portoghese Ricardo Gouveia, in particolare, si è reso protagonista di un giro in 66 colpi che gli ha permesso di raggiungere la vetta, occupata dal britannico David Puig e dall’australiano Anthony Quayle fermi a – 13 sul totale. Tra gli inseguitori, tuttavia, anche uno dei favoriti alla vigilia del torneo: Min Woo Lee. Il giocatore di casa, 27enne con 3 titoli sul Dp World Tour, si trova infatti a -12 in T4 insieme al neozelandese Kazuma Kobori ed è pronto ad attaccare nell’ultima giornata, quando scenderà in campo in partenza con Kobori e Adam Scott, quest’ultimo dietro di appena un colpo in T6 insieme a Daniel Hillier, Wenyi Ding e Marc Leishman. 🔗 Leggi su Oasport.it

