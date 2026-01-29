Gli spaghetti più buoni d’Italia? Sono prodotti in Trentino

I migliori spaghetti d’Italia vengono dal Trentino. Sono gli “Spaghettoni Alce Nero”, fatti con grano Cappelli biologico e realizzati dal pastificio di Predazzo Felicetti. La loro qualità ha conquistato i palati di tutta Italia.

Sono gli “Spaghettoni Alce Nero – Varietà di grano Cappelli Biologico”, prodotti dal pastificio di Predazzo Felicetti, gli spaghetti più buoni d’Italia. A dirlo è l’organizzazione Altroconsumo che ha condotto una ricerca sulle migliori marche di pasta in termini di sicurezza, qualità e gusto. Lo studio, al termine del quale è stilata una classifica, è stato condotto su venti marche italiane, acquistabili in supermercati, ipermercati e discount. A seguire, sul secondo e terzo gradino del podio sono state poste la Pasta Molisana, spaghetti numero 15, e gli Spaghetti numero 3 di Esselunga. I parametri della ricerca presi in considerazione da Altroconsumo sono la sicurezza, la qualità e il gusto.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Spaghettoni Alce Nero

Jannik Sinner, in vista dell’Australian Open, mantiene un atteggiamento riservato e concentrato, senza affidarsi a riti scaramantici.

Gli avanzi di cibo spesso risultano più gustosi il giorno seguente, grazie ai processi di maturazione e assorbimento dei sapori che avvengono durante il raffreddamento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Spaghettoni Alce Nero

Argomenti discussi: I migliori spaghetti del test? Sono anche i più sicuri; La classifica degli spaghetti: i più buoni, i più sani e i migliori per qualità/prezzo; Questi sono i migliori spaghetti che puoi acquistare al supermercato nel 2026, la nuova classifica di Altroconsumo; La classifica dei 20 migliori spaghetti in vendita al supermercato secondo Altroconsumo: Alce Nero e la Molisana sul podio, male la pasta Tre Mulini Eurospin.

Gli spaghetti più buoni d’Italia? Sono prodotti in TrentinoLo ha confermato l’organizzazione Altroconsumo dopo aver condotto una ricerca sulle migliori marche di pasta in termini di sicurezza, qualità e gusto. Lo studio è stato condotto su una ventina di nomi ... trentotoday.it

La classifica degli spaghetti: i più buoni, i più sani e i migliori per qualità/prezzoQuali sono le marche migliori dal punto di vista del gusto e quali offrono maggiori garanzie sotto il profilo della sicurezza alimentare? I risultati dell’indagine condotta da Altroconsumo ... quotidiano.net

Complimenti allo stabilimento Felicetti della Val di Fiemme: gli spaghetti prodotti in Trentino sono stati riconosciuti da Altroconsumo come i migliori in Italia per qualità alimentare e gusto Uno studio comparativo su 40 prodotti ha premiato due paste pro - facebook.com facebook