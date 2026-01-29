Gli ritirano la patente ma lui guida lo stesso per più di un anno
Gli agenti della Polizia Locale di Bevagna hanno scoperto che un uomo guidava da più di un anno senza assicurazione e con la patente revocata nel 2024. Durante un controllo stradale, hanno fermato il veicolo e hanno verificato che l’uomo continuava a circolare nonostante la revoca. Ora rischia sanzioni più pesanti e la confisca del veicolo.
In giro senza assicurazione e con la patente revocata nel 2024. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia Locale di Bevagna alcuni giorni fa, durante i consueti controlli stradali lungo le principali arterie di accesso al centro. L'uomo, un cittadino italiano, è stato fermato per un normale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
