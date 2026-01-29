Gli ritirano la patente ma lui guida lo stesso per più di un anno

Gli agenti della Polizia Locale di Bevagna hanno scoperto che un uomo guidava da più di un anno senza assicurazione e con la patente revocata nel 2024. Durante un controllo stradale, hanno fermato il veicolo e hanno verificato che l’uomo continuava a circolare nonostante la revoca. Ora rischia sanzioni più pesanti e la confisca del veicolo.

