Patente revocata da otto anni per assenza di requisiti morali ma lui circola lo stesso | la sua corsa finisce a San Francesco al Campo multato per 5mila euro

Un uomo di 38 anni, nonostante la patente revocata otto anni fa per motivi morali, è stato fermato mentre guidava ancora illegalmente. La sua corsa si è conclusa a San Francesco al Campo, dove è stato multato per 5.000 euro. La vicenda evidenzia le conseguenze di un comportamento reiterato e il rispetto delle normative stradali.

Un 38enne stava guidando indisturbato da otto anni, ossia da quando la patente gli era stata revocata per assenza di requisiti morali, in seguito a una serie di condanne penali. Fino a dicembre 2025, quando è stato fermato per un controllo di routine da una pattuglia della polizia locale di San Francesco al Campo.

