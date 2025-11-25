Arrestati gli stupratori di Tor Tre Teste | tutti marocchini senza educazione sentimentale

Roma, 25 nov – Tre uomini di origine marocchina sono stati arrestati per lo stupro di gruppo avvenuto nella notte del 25 ottobre nel parco di Tor Tre Teste. Altri due complici sono tuttora ricercati. La vicenda è nota agli investigatori fin dal primo giorno: vetri infranti, la ragazza di diciotto anni trascinata fuori dall’auto, il fidanzato immobilizzato, la violenza consumata in una zona buia del parco. Una dinamica brutale, rapida, organizzata. Eppure, per quasi un mese, su questa storia è calato un silenzio che nessuno ha provato davvero a spiegare. Tor Tre Teste: il caso nazionale che non c’è stato. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

arrestati gli stupratori di tor tre teste tutti marocchini senza educazione sentimentale

© Ilprimatonazionale.it - Arrestati gli stupratori di Tor Tre Teste: tutti marocchini (senza educazione sentimentale)

