Arrestati gli stupratori di Tor Tre Teste | tutti marocchini senza educazione sentimentale
Roma, 25 nov – Tre uomini di origine marocchina sono stati arrestati per lo stupro di gruppo avvenuto nella notte del 25 ottobre nel parco di Tor Tre Teste. Altri due complici sono tuttora ricercati. La vicenda è nota agli investigatori fin dal primo giorno: vetri infranti, la ragazza di diciotto anni trascinata fuori dall’auto, il fidanzato immobilizzato, la violenza consumata in una zona buia del parco. Una dinamica brutale, rapida, organizzata. Eppure, per quasi un mese, su questa storia è calato un silenzio che nessuno ha provato davvero a spiegare. Tor Tre Teste: il caso nazionale che non c’è stato. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Argomenti simili trattati di recente
Donna violentata a Firenze, due arrestati per stupro gruppo - facebook.com Vai su Facebook
Parco di Tor Tre Teste a Roma, ragazza violentata davanti al fidanzato: tre arresti - A Roma, ragazza violentata davanti al fidanzato: tre uomini arrestati dopo l’aggressione a Tor Tre Teste il 25 ottobre. Scrive notizie.it
18enne stuprata da tre ragazzi davanti al fidanzato durante una rapina nel parco di Tor Tre Teste a Roma: tre arresti - È stato il tentativo disperato di una ragazza di 18 anni di proteggere il suo smartphone ad aver scatenato il peggio. Scrive ilfattoquotidiano.it
Stuprata dal branco a 18 anni davanti al fidanzato a Tor Tre Teste: tre fermati, indagini sul Dna in corso - Una ragazza di 18 anni è stata violentata davanti al fidanzato a Roma. Secondo fanpage.it