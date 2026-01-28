Arnaldo Pomodoro | Milano e l’Italia celebrano il centenario del genio delle forme

Milano e tutta Italia si preparano a festeggiare il centenario di Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti scultori italiani. Quest’anno ricorre il 100° compleanno del suo debutto artistico e le celebrazioni non si fanno attendere. Mostre, eventi e iniziative si susseguono per rendere omaggio al suo talento e alle sue opere che hanno lasciato il segno nel panorama contemporaneo.

Il 2026 segna una tappa fondamentale per la storia dell'arte contemporanea: i 100 anni dalla nascita di Arnaldo Pomodoro. Nonostante la scomparsa del maestro avvenuta lo scorso anno a Milano, la sua eredità intellettuale e artistica è più viva che mai. La Fondazione Arnaldo Pomodoro ha infatti delineato un fitto calendario di mostre, premi e donazioni per onorare un artista che ha sempre concepito la cultura come un "tessuto connettivo" e mai come un esercizio solitario. Una vita in mostra: l'antologica alle Gallerie d'Italia L'evento centrale delle celebrazioni sarà la grande mostra antologica "Arnaldo Pomodoro: una vita", ospitata alle Gallerie d'Italia dal 29 maggio al 18 ottobre 2026.

