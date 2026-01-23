Stasera, Giulia Salemi partecipa come concorrente a “Red Carpet, VIP al tappeto”. Un nuovo impegno nel suo percorso, che mette in evidenza la sua versatilità e presenza nel mondo dello spettacolo. Di seguito, i dettagli e le informazioni più recenti riguardo questa sua esperienza.

Giulia Salemi questa sera sarà tra i concorrenti di “Red Carpet, VIP al tappeto”. Ecco cosa è emerso. Questa sera c’è un’aria diversa. Un’attesa che vibra sotto pelle, fatta di curiosità, riflettori pronti e cuori che battono un po’ più forte. Giulia Salemi debutta, e non è solo un debutto: è un momento. Su Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi questa sera debutterà “Red Carpet, VIP al tappeto”. Giulia ha informato i fan scrivendo: “SE VOLETE FARVI DUE RISATE ANDATE SU @PRIMEVIDEOIT A VEDERE RED CARPET”. Leggi anche Lorenzo Spolverato al cinema, il debutto è confermato Il grande debutto di oggi arriva come una dichiarazione d’intenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giulia Salemi pronta per un nuovo debutto

Giulia Salemi accende l’albero di Natale a MilanoMilano si veste di magia con l’accensione dell’albero di Natale L’Oréal Paris in Piazza San Babila, un evento che illumina la città nel mese più festoso dell’anno.

Leggi anche: Giulia Salemi accende l’albero di Natale a Milano

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Hot Ones Italia torna su RaiPlay: conduce Giulia Vecchio, ecco gli ospiti.

Giulia Salemi pronta per un nuovo debuttoQuesta sera c’è un’aria diversa. Un’attesa che vibra sotto pelle, fatta di curiosità, riflettori pronti e cuori che battono un po’ più forte. Giulia Salemi debutta, e non è solo un debutto: è un ... 361magazine.com

Giulia Salemi confida: Scesa a compromessi per lavorare? Una volta chiamai mia madre piangendo perché ad un casting…L’influencer Giulia Salemi ha poi parlato di Chiara Ferragni, del Grande Fratello e di cosa non rifarebbe se tornasse ... isaechia.it

#giuliasalemi parla del successo e dei compromessi che le hanno proposto (ma che ha rifiutato). Giulia Salemi è stata ospite di #hotonesitalia e, nell’occasione, ha parlato anche delle ultime vicende riguardanti #chiaraferragni a cui si sente grata perché ha int - facebook.com facebook

Rocío e Giulia Salemi saranno nella prima puntata di #HotOnesItalia che sarà pubblicata in esclusiva su Rai Play il 23 gennaio x.com