Giro d’Italia a Napoli Maschio Angioino illuminato in rosa

Napoli si prepara alla partenza del Giro d’Italia, che quest’anno parte dalla Bulgaria l’8 maggio. Per l’occasione, il Maschio Angioino si illumina di rosa, dando il via ai festeggiamenti e alla promozione dell’evento. È il primo segnale che la città si sta mobilitando per accogliere un appuntamento che richiamerà appassionati da tutto il mondo.

NAPOLI, 29 gennaio 2026 – È iniziato il conto alla rovescia verso il Giro d’Italia. A cento giorni dalla partenza della 109ª edizione, prevista l’8 maggio dalla Bulgaria, Napoli aderisce all’iniziativa “Città in Rosa” illuminando il Maschio Angioino, simbolo della città nel mondo. L’evento coinvolge tutte le città che ospiteranno le 21 tappe della corsa, unite da un’illuminazione simbolica in omaggio alla maglia rosa. Per Napoli si tratta del quinto anno consecutivo di presenza del Giro, un primato nel ciclismo moderno. “Napoli protagonista per il quinto anno consecutivo, una straordinaria vetrina mondiale per i nostri territori”, ha dichiarato Gaetano Manfredi, sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, sottolineando la visibilità internazionale garantita dall’evento sportivo seguito in oltre 200 Paesi. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Giro d’Italia a Napoli, Maschio Angioino illuminato in rosa Approfondimenti su Giro dItalia Na Città Metropolitana: Cento giorni al Giro d’Italia, il Maschio Angioino si illumina per l’evento “Città in Rosa” Napoli si prepara a vivere i cento giorni che mancano al Giro d’Italia. Meloni a Napoli, protesta studenti con striscione su Maschio Angioino La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giro dItalia Na Argomenti discussi: Scratch & Win: il Giro d’Italia ti porta a Roma; Giro d’Italia 2025, Veneto protagonista con ben 4 tappe; Giro d'Italia, -100 giorni: quaranta città si colorano di rosa; Giro d'Italia 2026, 100 giorni alla partenza. Dalla Bulgaria a Roma, i luoghi simbolo illuminati di rosa. Giro d'Italia 2026, 100 giorni alla partenza. Dalla Bulgaria a Roma, i luoghi simbolo illuminati di rosaIl Giro d'Italia partirà l'8 maggio da Nessebar per concludersi il 31 maggio a Roma. Lo spettacolo di luci che unisce culture diverse ... corriere.it 100 giorni al Giro d’Italia: le città di tappa si tingono di RosaIl conto alla rovescia per il Giro d’Italia 109, che prenderà il via l’8 maggio dalla Bulgaria, ha raggiunto ieri il traguardo simbolico dei 100 giorni alla partenza. giroditalia.it https://www.tvcampiflegrei.it/citta-metropolitana-cento-giorni-al-giro-ditalia-il-maschio-angioino-si-illumina-per-levento-citta-in-rosa/ - facebook.com facebook Maschio Angioino, aperta la camera ardente per Santangelo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.