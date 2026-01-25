NBA notte di regular season | Miami travolge Utah colpo Lakers a Dallas

Nella notte di regular season NBA, Miami supera Utah con un punteggio di 147 punti, con una buona prestazione di Fontecchio. Vincono anche Lakers, Cavaliers e Knicks in altre sfide. La serie di incontri ha visto cinque partite, evidenziando l'andamento delle squadre in questa fase della stagione. Un quadro completo delle gare offre una panoramica sull’attuale stato di forma delle principali compagini della lega.

Cinque gare nella notte NBA: gli Heat segnano 147 punti contro Utah con un buon Fontecchio, vincono anche Lakers, Cavaliers e Knicks. Chicago sorprende Boston con una tripla sulla sirena. Cinque partite hanno animato la notte NBA tra sabato e domenica, regalando spettacolo e risultati importanti in chiave regular season. Spicca il largo successo dei Miami Heat sul parquet di Utah, mentre arrivano vittorie esterne anche per Lakers, Cleveland e New York. Passo falso invece per Boston, battuta all'ultimo secondo da Chicago.

Miami domina Utah con 14 punti di Fontecchio, Lakers vincenti a DallasNella notte tra sabato e domenica si sono disputate cinque partite della regular season NBA.

Leggi anche: NBA, i risultati della notte (17 novembre). Boston resiste al ritorno dei Clippers, Spurs e Rockets sorridono, Dallas e Utah in trionfo ai supplementari

NBA, i risultati della notte (25 gennaio). Brunson trascina i Knicks, bene Fontecchio nella vittoria HeatSei le partite giocate in una rilevante notte NBA, con quattro di tali incontri che si risolvono sul filo di lana. Nondimeno, alcune sfide hanno ... oasport.it

NBA, i risultati della notte (23 gennaio): tripla doppia di Joel Embiid, i Clippers battono i Lakers. Bene anche Nuggets e MavericksUn’altra grande notte da mandare in archivio quella completata da poche ore in NBA, con otto partite disputate per la regular season 2025-2026: andiamo ... oasport.it

