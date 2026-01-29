Giorgetti in ' divisa di ordinanza' ricorda Il Bobo

Oggi alla Camera, Giancarlo Giorgetti si è presentato in divisa di ordinanza, con la cravatta verde, per ricordare Roberto Maroni. Durante la presentazione del volume dedicato a Maroni, Giorgetti ha scelto di indossare la sua divisa ufficiale, facendo un gesto simbolico verso l’ex ministro. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, che hanno assistito a un momento semplice ma significativo.

AGI - Giancarlo Giorgetti, in "divisa di ordinanza", ovvero la cravatta verde, ricorda "il Bobo", in occasione della presentazione oggi alla Camera del volume " Roberto Maroni - Discorsi politici e parlamentari ". Il ministro dell'Economia, per far capire chi era Roberto Maroni, scomparso nel 2022, cita alcuni episodi a cavallo tra politica e dimensione personale. Il primo incontro con Roberto Maroni . Giorgetti inizia proprio partendo dal primo incontro tra lui e Maroni, anzi tra lui e "il Bobo": "Non era una sede politica ma la festa del mio piccolo paese, Cazzago Brabbia, che ha lo stesso numero di abitanti del paese di Bobo Maroni, che non è Varese ma Lozza".

