Zona rossa di Traversara divisa in 2 ordinanza in arrivo | demolizioni entro 30 metri dall’argine e indennizzi
Ravenna, 19 dicembre 2025 – Zona rossa divisa in due per favorire la ricostruzione del paese. La proposta di ordinanza speciale dedicata alla zona rossa di Traversara elaborata dalla commissione presieduta dal commissario alla ricostruzione Curcio è stata al centro dell'incontro organizzato nella serata di ieri nella chiesa della frazione. Parole chiave della proposta in approvazione oggi da parte della Regione sono la delocalizzazione degli immobili compresi nella fascia di sicurezza di 30 metri dall'argine, ripristino o demolizione con successiva ricostruzione per i restanti immobili gravemente danneggiati o recuperabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Alluvione, Vingali (FI): "Bisogna riparare l'argine di Traversara in previsione delle piogge autunnali"
Leggi anche: Meteo domenica 30 novembre: nuova perturbazione in arrivo, Italia divisa in due
Traversara, in arrivo un'ordinanza speciale per il futuro della zona rossa - Nella frazione di Bagnacavallo devastata dall'alluvione, assemblea con il commissario alla ricostruzione Curcio. rainews.it
Ricostruzione post alluvione: a Traversara un incontro pubblico con il commissario Curcio - 30, nella chiesa parrocchiale di Traversara, è in programma un incontro pubblico dedicato alla ricostruzione della frazione di Bagnacavallo dopo l’alluvione, con un approfo ... ravennawebtv.it
Sfilano i residenti di Traversara: "Lavori fermi nella zona rossa" - Alcuni residenti della zona rossa di Traversara hanno sfilato ieri per le vie del centro di Bagnacavallo. ilrestodelcarlino.it
VIDEO | Via dei Mutilati zona rossa, i dubbi dei commercianti: "Ancora nessun controllo" - facebook.com facebook
La stazione ferroviaria di Padova resterà zona rossa per altri due mesi Questa la decisione del prefetto rispetto al provvedimento in scadenza giovedì. Gli esercenti della zona si dividono tra favorevoli e contrari. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.