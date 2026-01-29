Giardini al mare e sosta via libera all’accordo

I lavori per ampliare i Giardini al Mare nell’area del porto canale sono ormai prossimi. Nei prossimi mesi partiranno i cantieri per realizzare anche un nuovo parcheggio, che dovrebbe facilitare l’accesso e alleggerire il traffico nella zona. La riqualificazione mira a rendere l’area più vivibile e accessibile a cittadini e visitatori.

Presto saranno ampliati i Giardini al Mare nell’area del porto canale e sarà costruito un nuovo parcheggio. E’ stato infatti firmato il nuovo accordo fra pubblico e privato tra la società della famiglia Batani proprietaria del Grand Hotel Da Vinci e il Comune di Cesenatico. Non essendoci state delle osservazioni al Bur, il Bollettino ufficiale regionale, viene dunque dato il disco verde alla rimodulazione dell’accordo precedente. Erano presenti le proprietà (Hotel Palace srl, GLM srl e Nicoletta Braschi), il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ed il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

