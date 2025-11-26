Ucraina via libera di Kiev al piano in 19 punti Trump | Accordo vicino gelo da Mosca

Svolta nelle trattative per la pace in Ucraina: Kiev ha dato il via libera al piano in 19 punti elaborato insieme agli Stati Uniti durante l’incontro di Ginevra, aprendo uno spiraglio verso una possibile conclusione del conflitto. Guerra in Ucraina, non solo il piano da 19 punti: gli incontri “Stiamo facendo progressi, siamo molto vicini . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

