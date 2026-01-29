Garlasco il giudice | Stasi è innocente ecco perché l' ho assolto Il suo alibi regge e una vicina di casa lo scagiona

Il giudice Stefano Vitelli ha confermato che Alberto Stasi è innocente. Durante la sentenza di primo grado, Vitelli aveva assolto l’imputato, e ora ribadisce la stessa posizione. Secondo il magistrato, l’alibi di Stasi tiene e una vicina di casa ha confermato la sua versione dei fatti, scagionandolo definitivamente. La vicenda di Garlasco continua a far parlare, ma per il giudice l’ex studente è fuori da ogni colpa.

Stasi è innocente? Così afferma il magistrato Stefano Vitelli, giudice che in primo grado assolse Alberto Stasi, poi condannato in via definitiva a 16 anni. Nell'intervista alla Stampa, in occasone della pubblicazione del libro "Il ragionevole dubbio di Garlasco" (Piemme editore). Ecco perché Vitelli non è convinto della condanna. "Perché è innocente" «Molti dubbi si concentrarono sull'alibi informatico. Disse che aveva lavorato alla tesi sul suo computer e che non riusciva a provare quando era entrato nel pc per accessi abusivi dei carabinieri che con procedure scorrette avevano sporcato i dati informatici. 🔗 Leggi su Leggo.it

Recenti valutazioni medico-legali sulle ferite di Chiara Poggi stanno portando a riflessioni diverse sul caso di Garlasco.

