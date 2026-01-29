Questa sera su Canale 5 torna Gabriel Garko, affiancato da Anna Safroncik, per il debutto della nuova serie televisiva

Cosa: Il debutto della nuova serie televisiva drammatica Colpa dei sensi. Dove e Quando: In prima serata su Canale 5, a partire da venerdì 30 gennaio. Perché: Segna l’atteso ritorno della coppia artistica formata da Gabriel Garko e Anna Safroncik in una storia di mistero e passione. Il panorama della fiction italiana si arricchisce di un nuovo, intrigante capitolo che promette di incollare i telespettatori allo schermo. Da venerdì 30 gennaio, la prima serata di Canale 5 ospita Colpa dei sensi, una produzione che vede nuovamente protagonista una delle coppie più amate del piccolo schermo: Gabriel Garko e Anna Safroncik. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano su Canale 5

Venerdì sera su Canale 5 arriva “Colpa dei sensi”, la nuova serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Nel weekend di Verissimo, Silvia Toffanin ospiterà diverse personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Anna Valle, Gabriel Garko e Anna Safroncik.

