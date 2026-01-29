Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano su Canale 5

Questa sera su Canale 5 torna Gabriel Garko, affiancato da Anna Safroncik, per il debutto della nuova serie televisiva

Cosa: Il debutto della nuova serie televisiva drammatica Colpa dei sensi. Dove e Quando: In prima serata su Canale 5, a partire da venerdì 30 gennaio. Perché: Segna l’atteso ritorno della coppia artistica formata da Gabriel Garko e Anna Safroncik in una storia di mistero e passione. Il panorama della fiction italiana si arricchisce di un nuovo, intrigante capitolo che promette di incollare i telespettatori allo schermo. Da venerdì 30 gennaio, la prima serata di Canale 5 ospita Colpa dei sensi, una produzione che vede nuovamente protagonista una delle coppie più amate del piccolo schermo: Gabriel Garko e Anna Safroncik. 🔗 Leggi su Ezrome.it

