I Carabinieri di Medicina hanno arrestato un 30enne intento a trafugare rame da una cabina elettrica. I militari sono intervenuti durante il tentativo e hanno fermato l’uomo, mentre i suoi due complici sono riusciti a scappare, nascondendosi in un canale di scolo.

Eseguito un arresto a Medicina, in provincia di Bologna, dove tre persone sono state sorprese mentre tentavano di sottrarre rame da una cabina elettrica di un’azienda privata. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione della vigilanza privata, che ha permesso ai militari di cogliere in flagranza uno dei responsabili, un 30enne, mentre gli altri due complici sono riusciti a fuggire. La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella zona industriale di Medicina. Il personale della vigilanza privata, monitorando da remoto l’area aziendale, ha notato la presenza sospetta di tre persone all’interno del perimetro di un’azienda. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furto di rame a Medicina, arrestato 30enne: i due complici in fuga nel canale di scolo

Nella notte tra Campi Salentina e Squinzano, tre persone sono state protagoniste di un tentativo di furto di rame e alluminio, culminato in un inseguimento tra le strade.

