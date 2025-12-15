Inseguiti dopo furto di rame e alluminio in stazione | 43enne arrestato caccia ai complici

Nella notte tra Campi Salentina e Squinzano, tre persone sono state protagoniste di un tentativo di furto di rame e alluminio, culminato in un inseguimento tra le strade. Un intervento tempestivo dei carabinieri ha portato all’arresto di uno dei responsabili, mentre resta alta l’attenzione per individuare eventuali complici.

CAMPI SALENTINASQUINZANO – Come in una scena di un film con una folla fuga e l’inseguimento per bloccare la corsa: è stata una notte intensa quella vissuta tra Campi Salentina e Squinzano per tre individui, resisi protagonisti di un tentativo di furto, e i carabinieri che sono riusciti a fermare. Lecceprima.it

LADRI DI RAME INSEGUITI PER 15 CHILOMETRI ED ARRESTATI | 04/04/2024

Furto nella notte alla Stazione di Campi, dopo un inseguimento fermato un furgone con rame e alluminio. Arrestato 43enne - È stata una notte di intensa attività per i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, che hanno messo a segno un importante intervento a tutela della legalità ... leccenews24.it