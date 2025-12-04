Dal mancato pagamento del contributo unificato alla mancata tutela tempestiva | il Tribunale di Catania accerta l’inadempimento dell’avvocato che non deposita il ricorso ma nega il maxi?risarcimento chiesto dalla docente
La decisione del Tribunale di Catania (sentenza n. 58252025) depositata il 3 dicembre, esamina il rapporto tra un docente aspirante all’immissione in ruolo e il professionista incaricato di curare un ricorso amministrativo collegato al riconoscimento di un titolo estero e all’accesso al concorso scuola e alle GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
L'inchiesta a #Milano per mancato pagamento dell'imposta green da parte degli aerotaxi in partenza da #Linate - facebook.com Vai su Facebook
Contributo unificato, per chi non paga salta il processo - Il mancato pagamento, o anche il pagamento parziale, del contributo unificato farà saltare il processo. Segnala ansa.it
Omesso o parziale pagamento del contributo unificato? Il processo si estinguerà - Inserita tra le norme di revisione della spesa in materia di giustizia, una disposizione del disegno di legge di Bilancio 2025 (A. Da ipsoa.it
RICORSI C/MULTE: PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO NON ESSENZIALE PER ISCRIZIONE - euro ha minato la possibilità per i consumatori di far valere i propri diritti, soprattutto se la multa ammonta a qualche decina di euro. Come scrive adiconsum.it
Contributo unificato e iscrizione a ruolo delle cause civili: le nuove disposizioni operative - Il Ministero della Giustizia, nota dello scorso 21 marzo, ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. Lo riporta diritto.it
Contributo unificato in Legge di Bilancio: associazioni forensi contrarie - L’emendamento in questione introduce una norma che condiziona l’avvio di un procedimento giudiziario al previo pagamento del contributo unificato, un adempimento di natura fiscale obbligatorio per chi ... Lo riporta diritto.it
Contributo unificato ridotto per convalida di sfratto - Esenzione IMU 2021 per i proprietari con sfratto bloccato 26 Luglio 2021 Il contributo unificato per lo sfratto è un tributo che risulta dovuto ogni volta che si dà inizio ad una procedura per la ... Segnala pmi.it