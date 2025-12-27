Adzic con le valigie in mano a gennaio ipotesi prestito molto probabile C’è la fila ecco dove potrebbe trasferirsi il 2006

Adzic ha già le valigie in mano, potrebbe partire in prestito a gennaio. Dove potrebbe trasferirsi il centrocampista classe 2006. Le manovre invernali della Juventus non riguarderanno solo i big o le operazioni in entrata per puntellare la rosa di Luciano Spalletti. Alla Continassa si lavora freneticamente anche per garantire il giusto percorso di crescita ai diamanti grezzi della rosa, e il primo nome sulla lista delle partenze è quello di Vasilije Adzic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore hanno concordato la strategia: il centrocampista montenegrino lascerà Torino a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

