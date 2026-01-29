Frankenstein Guillermo del Toro annuncia la versione estesa | Unirà tutti i punti

Guillermo del Toro annuncia una versione estesa di Frankenstein. La nuova versione potrebbe durare fino a tre ore e includerà scene in più rispetto alla prima. Il regista ha spiegato che queste aggiunte serviranno a unire tutti i punti della storia e a renderla più completa. Del Toro non è andato al Sundance solo per intrattenere, ma per presentare il suo progetto e svelare qualche dettaglio in più sul suo adattamento del classico di Mary Shelley.

Quali scene aggiuntive conterrà la nuova versione del visionario adattamento del classico di Mary Shelley che potrebbe raggiungere le tre ore di durata? Guillermo del Toro non si è recato al Sundance solo per cantare La Bamba e cuocere tortillas. Il cineasta ha confermato l'arrivo di una versione estesa di Frankenstein durante il q&a che ha seguito la proiezione del restauro in 4K di Cronos, la sua opera prima. Il regista messicano ha svelato di essere impegnato nella preparazione di una nuova versione dell'adattamento di Mary Shelley che conterrà nuove scene non viste nella versione uscita nei cinema, da noi analizzata nella nostra recensione di Frankenstein. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

