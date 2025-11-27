Guillermo del toro frankenstein in uscita in versione fisica

annuncio ufficiale di del toro sulla versione fisica di ‘frankenstein’. Il celebre regista Guillermo del Toro ha confermato che il suo film ‘Frankenstein’ riceverà una distribuzione in formato fisico. Questa notizia rappresenta un risultato raro nel panorama delle produzioni Netflix, dove generalmente molti contenuti restano esclusivi alla piattaforma di streaming, senza approdare nelle versioni tradizionali come DVD o Blu-ray. contenuto extra e scene tagliate nel supporto fisico. dettagli sulla confezione e contenuti extra. La risposta di del Toro a un fan su X ha chiarito che la versione fisica includerà anche la scena censurata del convento, molto richiesta dagli appassionati, accompagnata da raffinati dettagli sui costumi che saranno visibili solo nella release in DVD o Blu-ray. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Guillermo del toro frankenstein in uscita in versione fisica

