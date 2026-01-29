Franco Battiato Il lungo viaggio | il film al Barberini

La proiezione in anteprima del film “Franco Battiato. Il lungo viaggio” si è tenuta al Barberini. Il biopic, diretto da Renato De Maria, ripercorre la vita e la carriera del cantautore siciliano. Gli spettatori hanno potuto vedere scene che raccontano la sua crescita artistica e personale, con immagini che catturano l’essenza del suo stile e delle sue canzoni. La sala era piena di fan e appassionati, curiosi di scoprire i dettagli di un artista così amato.

Cosa: Proiezione in anteprima dell'atteso biopic Franco Battiato. Il lungo viaggio, diretto da Renato De Maria.. Dove e Quando: Lunedì 2 febbraio 2026 presso il Cinema Barberini di Roma; il film resterà in sala anche il 3 e 4 febbraio.. Perché: Un evento speciale per celebrare il genio della musica italiana con la presenza in sala del regista e del protagonista Dario Aita.. L'universo artistico e spirituale di uno dei più grandi visionari della cultura italiana approda finalmente sul grande schermo. Il Cinema Barberini di Roma si prepara ad accogliere un appuntamento di eccezionale rilievo per la stagione cinematografica 2026: la proiezione di Franco Battiato.

