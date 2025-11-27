Legge sul consenso per rapporti sessuali | c' è il rischio di piegare i fondamentali del diritto e invertire l’onere della prova

La legge sul consenso che sarebbe il frutto di un accordo bipartisan dicono tra la Meloni e la Schlein è una idea da praticare con grande prudenza e stavolta Salvini ha ragione da vendere. Il ragionamento è da dividere su due livelli: politicoculturale e politicolegislativo Ma perché se la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Legge sul consenso per rapporti sessuali: c'è il rischio di piegare i fondamentali del diritto e invertire l’onere della prova

