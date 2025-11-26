Frana sulla Provinciale per Montevergine | situazione critica e rilievi aerei in corso

Tempo di lettura: 2 minuti Mattinata di verifiche e massima allerta dopo lo smottamento che ieri ha interessato i versanti del Monte Partenio lungo la Strada Provinciale che collega Mercogliano al Santuario di Montevergine. All’alba di oggi è stato effettuato un primo rilievo aereo tramite drone, condotto dall’assessore Davide Bolognese, per analizzare dall’alto l’estensione della frana e le condizioni del costone. Già nella serata di ieri, nonostante il maltempo, il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio, l’assessore Bolognese, i tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’Abate Riccardo Luca Guariglia, il sindaco di Ospedaletto d’Alpinolo Mario Marciano, alcuni referenti della Provincia e i volontari della Misericordia del Partenio avevano raggiunto tempestivamente l’area per una prima valutazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

