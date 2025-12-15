Bibliolandia Senza Frontiere presentazione corsi di formazione gratuiti per adulti
Il 17 dicembre 2025 alle ore 17.00 presso la Biblioteca G. Gronchi di Pontedera si terrà la presentazione dei corsi di formazione gratuiti di Bibliolandia Senza Frontiere, dedicati agli adulti. Un’occasione per scoprire opportunità di crescita e sviluppo personale attraverso programmi accessibili a tutti.
Mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 17.00 presso la Biblioteca G. Gronchi di Pontedera (Viale Piaggio n. 9) si terrà l'evento di presentazione dell'offerta formativa del progetto 'Bibliolandia Senza Frontiere: biblioteche e archivi che includono', un'iniziativa che offre gratuitamente opportunità. Pisatoday.it
