Cipess Ferrante Mit | Riassegnati 100 mln per metro Salerno e fondi dighe Cilento

Il Cipess ha ufficialmente riassegnato 100 milioni di euro per completare la metropolitana di Salerno. La decisione arriva dopo mesi di attese e polemiche, e rappresenta un passo importante per il rilancio dell’opera. Ferrante del Mit ha annunciato che i fondi servono a sbloccare i lavori e a portare a termine il progetto, che da anni rimane fermo a causa di ritardi e problemi di finanziamento. Ora si spera che con questa cifra si possa finalmente accelerare e consegnare l’opera ai cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto "L'impegno del Mit per le infrastrutture della Campania segna un nuovo passo in avanti: il Cipess ha riassegnato 100 milioni di euro per il completamento della metropolitana di Salerno, opera che seguo da vicino sin dall'inizio del mio mandato. Si tratta di un'infrastruttura strategica per assicurare la funzionalità dell'aeroporto Costa d'Amalfi e del Cilento e per rafforzare la mobilità nel territorio, anche nell'ottica dell'intermodalità. Vengono inoltre rifinanziati i fondi per la sicurezza di due dighe del Cilento, pari a 2,25 milioni di euro per la diga del Carmine, nel comune di Cannalonga, e 1 milione di euro per la diga di San Giovanni Corrente, a Ceraso.

