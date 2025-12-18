Fondazione Centenario Vincenzo Zaccheo è il presidente

Vincenzo Zaccheo, ex sindaco, è stato nominato presidente della Fondazione Latina 2032, un incarico affidato dal Ministero della Cultura. La comunicazione ufficiale, ricevuta dalla sindaca Matilde Celentano tramite lettera dal ministro Alessandro Giuli, segna un nuovo passo per il futuro della città e della fondazione, consolidando un legame importante tra istituzioni e cultura locale.

? l’ex sindaco Vincenzo Zaccheo il presidente della Fondazione Latina 2032. La nomina, di competenza del ministero della Cultura, è stata comunicata alla prima cittadina, Matilde Celentano, tramite lettera, dal ministro Alessandro Giuli, e la sindaca l’ha a sua volta riportata ieri sera a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Al via ExpoSele 2025 con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca Leggi anche: Fondazione Musme, il nuovo presidente è Franco Nicastro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Fondazione Centenario, Vincenzo Zaccheo è il presidente; Vincenzo Zaccheo presidente della Fondazione Centenario; CENTENARIO, RIECCOLO: NOMINATO ZACCHEO COME PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE LATINA 2032; Centenario di Latina, Vincenzo Zaccheo alla guida della Fondazione. Centenario di Latina, Vincenzo Zaccheo alla guida della Fondazione - Nessun colpo di scena, nessuna sorpresa, una scelta come si suole dire nel nome della continuità. ilmessaggero.it

Zaccheo presidente della Fondazione Centenario, le reazioni dei capigruppo - La nomina dell’ex sindaco, Vincenzo Zaccheo, alla presidenza della Fondazione Latina 2032, che ... msn.com

Centenario, Vincenzo Zaccheo nominato presidente della Fondazione Latina 2032 - La nomina è arrivata oggi per mano del ministro della Cultura Alessandro Giuli. latinaoggi.eu

L'ex sindaco di Latina sarà il presidente della Fondazione per il Centenario - facebook.com facebook

Celebrazione centenario nascita #Morricone: in Commissione #Cultura, audizione di Maria Travia Morricone, fondatrice e presidente onorario della Fondazione Ennio Morricone ETS, @VeltroniWalter, presidente della Fondazione. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.