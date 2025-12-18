Fondazione Centenario Vincenzo Zaccheo è il presidente

Vincenzo Zaccheo, ex sindaco, è stato nominato presidente della Fondazione Latina 2032, un incarico affidato dal Ministero della Cultura. La comunicazione ufficiale, ricevuta dalla sindaca Matilde Celentano tramite lettera dal ministro Alessandro Giuli, segna un nuovo passo per il futuro della città e della fondazione, consolidando un legame importante tra istituzioni e cultura locale.

