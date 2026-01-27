Champions League notte di verdetti | tutte le italiane in campo nell’ultima giornata

In questa ultima giornata della fase a gironi di Champions League, Juventus, Inter, Atalanta e Napoli si contendono il passaggio agli ottavi. Partite fondamentali per il destino europeo delle squadre italiane, trasmesse in diretta su Sky e NOW, per seguire ogni dettaglio e aggiornamento minuto per minuto.

Ottava e ultima giornata della league phase: Juventus, Inter, Atalanta e Napoli si giocano il futuro europeo in una serata da vivere minuto per minuto su Sky e NOW Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League, protagonista assoluta su Sky e in streaming su NOW, che trasmettono 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Mercoledì 28 gennaio va in scena l’ottava e ultima giornata della league phase, una serata decisiva che emetterà gli ultimi verdetti in chiave ottavi di finale e playoff. Tutti i match si giocano in contemporanea alle 21, con una copertura totale garantita da Diretta Gol, studi sempre accesi e aggiornamenti continui dai campi.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Champions League

In questa ultima giornata di Champions League, le squadre italiane hanno ancora la possibilità di qualificarsi, a condizione di ottenere i risultati necessari in novanta minuti di partita.

Ecco le designazioni arbitrali per l’ottava e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 20252026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Sir Sicoma Monini: notte di gala in Champions League contro la grande Berlino; Champions League: Napoli-Chelsea in diretta esclusiva su Prime Video; Champions League, Juventus-Benfica 2-0. Grande notte europea: gol e highlights; Juventus-Benfica in diretta su Prime Video: Champions League in piattaforma.

SNAI – Champions League: tutto in una notte. Napoli, vittoria qualificazione contro il Chelsea a 3,25News dell'ultima ora dall'Italia e dal mondo. Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ... adnkronos.com

Champions League, ultima giornata: le italiane si qualificano se…Ultima giornata della fase a girone della Champions League: ecco tutte le combinazioni per Atalanta, Inter, Juventus e Napoli sulla strada della qualificazione. Champions League 2025 2026, ultima gior ... panorama.it

Il Napoli si gioca i playoff della Champions League 2025-2026 nella partita decisiva con il Chelsea. Ma non è la sola partita che devono guardare - facebook.com facebook

Antonio Conte presenta a @SkySport la partita di Champions League contro il Chelsea: "Stiamo affrontando queste situazioni con una rosa esigua. Se dovesse cominciare oggi il campionato penso che tutti metterebbero il @sscnapoli tra l'ottavo e il decimo p x.com