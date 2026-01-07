Dormire abbastanza può allungare la vita più della dieta e dell'esercizio fisico | le ore raccomandate

Dormire a sufficienza è fondamentale per la salute e può influenzare l’aspettativa di vita più di dieta ed esercizio fisico. Un recente studio negli Stati Uniti evidenzia come la mancanza di sonno possa ridurre la longevità, risultando più dannosa di molte abitudini rischiose, fatta eccezione per alcune condizioni specifiche. È importante conoscere le ore raccomandate per un sonno rigenerante e mantenere uno stile di vita equilibrato.

