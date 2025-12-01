Amici della Musica | al Niccolini l’ultimo concerto dell’Hagen Quartet prima del ritiro

In programma il Quartetto n. 16 in fa maggiore, op. 135 di Beethoven, Cinque pezzi, op. 5 di Webern e il Quartetto n. 14 in re minore, D. 810, "La morte e la fanciulla" di Schubert.

