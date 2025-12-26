Quei calciatori romani diventati pusher e finiti nel giro della droga

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le giovanili, la Primavera, per qualcuno addirittura la prima squadra. Presenze di Serie A, in B o in quella che ora si chiama la Lega Pro. Poi l'oblio, la caduta libera e - per qualcuno - l'ingresso nella “squadra” sbagliata, una di quelle che giocano nel campionato della malavita di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Spaccio di droga, arrestato giovane pusher. Giro da 80mila euro

Leggi anche: Scoperto maxi giro di droga. Arrestato giovane pusher. Duemila cessioni a 17 clienti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.