Federica Torzullo le minacce di Carlomagno a un cliente moroso | Non do fuoco vengo con la ruspa

La vicenda ha preso una piega inquietante. Federica Torzullo ha diffuso un messaggio audio in cui un uomo, identificato come Carlomagno, minaccia un cliente moroso. Nelle parole registrate, Carlomagno dice chiaramente che non darà fuoco, ma arriverà con la ruspa per risolvere la situazione. La registrazione sta facendo il giro sui social e ha acceso molte preoccupazioni nella comunità.

In un messaggio audio le minacce di morte di Carlomagno a un cliente moroso: "Non do fuoco, vengo con la ruspa".🔗 Leggi su Fanpage.it

Federica Torzullo, il cui corpo è stato ritrovato ad Anguillara Sabazia il 18 gennaio, non ha risposto all'interrogatorio dei magistrati.

L’avvocato di Carlomagno, accusato di femminicidio per il tragico caso di Federica Torzullo, si trova attualmente in uno stato confusionale.

