Federica Pellegrini la figlia Matilde in ospedale | la notizia arriva proprio adesso

Federica Pellegrini torna a casa con la figlia Matilde, dopo il ricovero in ospedale. La bambina è stata dimessa e ora si trova di nuovo con i genitori. La notizia arriva in un momento di sollievo per la famiglia, che ha vissuto giorni di preoccupazione.

La figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stata dimessa dall’ospedale ed è tornata a casa con i genitori. La notizia è stata condivisa direttamente dalla coppia attraverso i social, dove la campionessa di nuoto ha pubblicato una foto di famiglia che trasmette sollievo e serenità dopo giorni di preoccupazione. La piccola Matilde, ricoverata per alcuni problemi di salute, ha finalmente lasciato il reparto ospedaliero. A dare l’annuncio è stata la stessa Federica Pellegrini, che ha accompagnato l’immagine con una sola parola, semplice ma carica di significato: “Casa”. Nello scatto, un selfie realizzato in ascensore, la coppia appare sorridente e unita, con la bambina tra le braccia, simbolo di un momento atteso e desiderato dopo la tensione vissuta negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Federica Pellegrini ha condiviso un aggiornamento sullo stato di salute di sua figlia Matilde, dopo il ricovero in ospedale per convulsioni febbrili.

