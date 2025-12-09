Dramma per Federica Pellegrini la figlia Matilde in ospedale | cos’è successo

Federica Pellegrini ha vissuto ore di forte tensione e preoccupazione a causa di un grave episodio che ha coinvolto la figlia Matilde, di appena un anno e mezzo. La campionessa di nuoto ha scelto di condividere pubblicamente quanto accaduto, affidando a Instagram un lungo racconto corredato da una foto che la ritrae accanto alla piccola in un lettino d’ospedale. La notte tra l’8 e il 9 dicembre si è trasformata in un incubo per la famiglia. Leggi anche: “Avete una sigaretta?”. Italia, ragazza accoltellata davanti a fidanzato e amici Momenti di apprensione per Federica Pellegrini e la famiglia. Secondo quanto riferito dalla stessa Pellegrini, la bambina sarebbe stata colpita da un improvviso aumento della temperatura mentre dormiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it

