fa tappa a torino il roadshow di cdp e confindustria a sostegno dello sviluppo del territorio

Questa mattina a Torino si è tenuto il primo evento del roadshow di Cdp e Confindustria, dedicato a presentare un accordo firmato a settembre. Le due organizzazioni vogliono aiutare le imprese locali a crescere, con progetti e investimenti mirati. La città si prepara a diventare un punto di riferimento per lo sviluppo industriale.

Torino, 29 gen. - (Adnkronos) - Tappa torinese del roadshow di Cdp e Confindustria per illustrare l'intesa siglata lo scorso settembre e finalizzata a sostenere le imprese del territorio. Obiettivo dell'incontro unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Piemonte e rispondere alle sfide che le aziende devono affrontare, accorciando le distanze tra istituzioni e territori. Durante l'evento sono state illustrate le priorità dell'accordo, tra cui sviluppo delle infrastrutture per la transizione energetica e per l'economia circolare, supporto agli investimenti delle imprese in innovazione e digitalizzazione, rilancio del Mezzogiorno e rafforzamento dell'autonomia strategica nazionale della filiera aerospaziale e della difesa a cui si aggiunge il sostegno alla promozione dell'imprenditoria giovanile nonché a tutte quelle attività volte alla riduzione dei divari territoriali per uno sviluppo economico più equilibrato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

