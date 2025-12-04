F1 Charles Leclerc | Soddisfatto delle mie prestazioni personali nel 2025 il problema è la macchina

Titoli di coda ormai prossimi per il Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, andrà in scena l’ultimo week end del campionato e in palio c’è il titolo piloti tra le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri e la Red Bull di Max Verstappen. La Ferrari, anche quest’anno, non è riuscita a essere parte dei giochi per il titolo. Un’annata molto negativa per la Rossa, che rischia seriamente di non ottenere alcune vittoria nelle gare domenicali. In vista del fine-settimana, infatti, non c’è grande fiducia sulle prestazioni della SF-25. In questo contesto, i piloti sono stati quasi delle vittime di un progetto fallace. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Soddisfatto delle mie prestazioni personali nel 2025, il problema è la macchina”

