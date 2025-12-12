Chiuso California Bakery locali svuotati e vetrofanie rimosse Atb | Nuovo bando a gennaio

A Bergamo, il California Bakery ha chiuso definitivamente, con locali svuotati e vetrofanie rimosse. L'Atb annuncia un nuovo bando previsto per gennaio, segnando un cambiamento nella gestione delle aree coinvolte. Tre macchinisti, appena terminato il turno, si scambiano alcune parole vicino all’ingresso della funicolare, testimoniando il momento di transizione per il settore.

Bergamo. Tre macchinisti, da poco terminato il turno, parlano tra loro a pochi passi dall’ingresso della funicolare. Un’anziana attira la loro attenzione, li avvicina e gli domanda stupita i motivi della chiusura del California Bakery all’interno della stazione. Negli stessi istanti, parcheggiato in piazza Mercato delle Scarpe c’è un furgone dell’azienda. Un dipendente è al lavoro per svuotare gli ambienti del bar dalle attrezzature che potrebbero essere utili nelle sedi milanesi della catena: quella bergamasca, l’unica fuori Milano, ha infatti cessato l’attività lo scorso lunedì 1° dicembre. Il furgone dell'azienda parcheggiato in piazza giovedì pomeriggio Una chiusura comunicata la settimana prima ai dipendenti, convocati in assemblea, tra lo stupore general: l’ordine sembra essere arrivato dall’alto, così come la decisione di disdire tutte le prenotazioni per il periodo natalizio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it