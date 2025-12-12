Chiuso California Bakery locali svuotati e vetrofanie rimosse Atb | Nuovo bando a gennaio
A Bergamo, il California Bakery ha chiuso definitivamente, con locali svuotati e vetrofanie rimosse. L'Atb annuncia un nuovo bando previsto per gennaio, segnando un cambiamento nella gestione delle aree coinvolte. Tre macchinisti, appena terminato il turno, si scambiano alcune parole vicino all’ingresso della funicolare, testimoniando il momento di transizione per il settore.
Bergamo. Tre macchinisti, da poco terminato il turno, parlano tra loro a pochi passi dall’ingresso della funicolare. Un’anziana attira la loro attenzione, li avvicina e gli domanda stupita i motivi della chiusura del California Bakery all’interno della stazione. Negli stessi istanti, parcheggiato in piazza Mercato delle Scarpe c’è un furgone dell’azienda. Un dipendente è al lavoro per svuotare gli ambienti del bar dalle attrezzature che potrebbero essere utili nelle sedi milanesi della catena: quella bergamasca, l’unica fuori Milano, ha infatti cessato l’attività lo scorso lunedì 1° dicembre. Il furgone dell'azienda parcheggiato in piazza giovedì pomeriggio Una chiusura comunicata la settimana prima ai dipendenti, convocati in assemblea, tra lo stupore general: l’ordine sembra essere arrivato dall’alto, così come la decisione di disdire tutte le prenotazioni per il periodo natalizio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Man surprises restaurant by bursting into classic opera singing
(?Donatella Tiraboschi) California Bakery in Città Alta ha chiuso all'improvviso lunedì. E difficilmente le serrande si rialzeranno - facebook.com Vai su Facebook
Chiediamo un gesto concreto per 563 condannati a morte in #California e lanciamo un appello al governatore della California, Gavin Newsom, che 6 anni fa ha chiuso il braccio della morte di San Quintino. Che tutte le condanne a morte siano commutate @Ci Vai su X
California Bakery, chiusura a sorpresa in Città Alta: l'annuncio ai dipendenti e gli arredi caricati sui camion - Lo stop dell’attività comunicato ai lavoratori il primo dicembre. bergamo.corriere.it scrive