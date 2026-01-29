Eurolezione | più accordi meno bustine verdi

Questa mattina Bruxelles ha annunciato una nuova strategia contro il calo delle vendite di bustine di zucchero. Con più accordi tra i paesi membri, l’Unione europea spera di ridurre le confezioni “verdi” e spingere i consumatori verso opzioni più sostenibili. La Commissione ha spiegato che così si cerca di semplificare le regole e migliorare la trasparenza, ma alcune associazioni di consumatori restano scettiche. La vera sfida sarà convincere il pubblico a cambiare abitudini e ridurre gli sprechi.

Se fosse un essere umano, l'Unione europea, la Commissione, sarebbe internata come paziente bipolare. Fa poche cose giuste, di cui tra poco parliamo, e un mucchio di fesserie. Vedete, da quest'anno entrerà in vigore la direttiva sugli imballaggi. Una follia assoluta, il cui risultato pratico è che ci troveremo ad usare la maionese attraverso i dispenser e non più attraverso le bustine monouso. Solo per dirne una. È la stessa Europa che qualche lustro fa aveva fatto scomparire dai nostri bar le zuccheriere a favore delle bustine dello zucchero. Questi fanno come gli pare. Ma il problema è che fanno troppo.

