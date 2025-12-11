Discese al mare chiuse i Verdi | Servono accordi con i privati

Le discese al mare di Gabicce, simbolo distintivo e tradizione locale, sono attualmente chiuse. I Verdi sottolineano la necessità di accordi con i privati per riqualificare e valorizzare questi spazi, inserendoli in un più ampio piano di tutela e sviluppo degli spazi aperti della zona.

"Le discese dal lungomare alto verso la spiaggia sono un tratto identitario e una peculiarità di Gabicce che necessitano di essere valorizzati, all’interno di un più generale piano per gli spazi aperti ". La portavoce locale di Europa Verde, Fiorella Andreatini, interviene a valle delle chiusure delle scalinate e dei percorsi che conducono al mare tra i bagni 25 e 30 avvenute nei giorni scorsi, per sostenere l’importanza di una pianificazione pubblica e di un intervento del Comune anche nella loro gestione. Con un duplice obiettivo: garantire l’apertura di queste porzioni verdi che rivestono funzioni rilevanti per i cittadini tutto l’anno e per i turisti in estate e tutelare il loro valore naturalistico, al fine di evitare tagli drastici alla vegetazione come quelli che sono stati eseguiti da un privato lo scorso settembre, che hanno fatto infuriare gli ambientalisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it