EuroLeague TV riprende a trasmettere le partite della Serie A. Dopo aver concluso accordi per la distribuzione internazionale di eventi come la Final Eight e le Finals Unipol, ora si aggiunge anche alla lista delle piattaforme che diffondono il basket italiano all’estero. La Lega Basket punta a raggiungere un pubblico più vasto, affidando nuovamente a EuroLeague TV il ruolo di distributore internazionale.

Dopo gli accordi siglati nella scorsa stagione per la distribuzione internazionale della Frecciarossa Final Eight 2025 e delle LBA Finals Unipol 2025, EuroLeague TV torna tra i distributori internazionali della Lega Basket Serie A. A partire dalle sfide EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia e Virtus Olidata Bologna – Dolomiti Energia Trentino, in programma domenica 1° febbraio, EuroLeague TV trasmetterà tre partite per ogni turno della Serie A Unipol 202526, oltre a tutti gli incontri della Frecciarossa Final Eight 2026 e degli LBA Playoff Unipol 2026, in Turchia, Regno Unito, Svizzera, Bulgaria, Germania, Austria, Finlandia, Paesi Bassi, Belgio, Svezia, Norvegia, Danimarca, Portogallo, Romania, Ungheria, Emirati Arabi Uniti e Australia, contribuendo ad ampliare ulteriormente la visibilità globale del campionato. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - EuroLeague TV - LBA Serie A, accordo Infront rilancia la distribuzione internazionale

Approfondimenti su EuroLeague TV LBA Serie A

Questo fine settimana propone un ricco calendario di eventi calcistici, tra cui la sfida Juventus-Napoli in Serie A, partite di calcio internazionale e incontri di Serie C.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su EuroLeague TV LBA Serie A

Argomenti discussi: Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Programmazione Basket DAZN: i prossimi eventi sulla nostra App | DAZN News IT; Milano-Varese: diretta streaming gratis, dove vedere il match di LBA; Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata.

La Serie A Unipol e la Frecciarossa Final Eight tornano visibili all'estero su EuroLeague TVDopo gli accordi siglati nella scorsa stagione per la distribuzione internazionale della Frecciarossa Final Eight 2025 e delle LBA Finals Unipol 2025, EuroLeague TV torna tra i ... pianetabasket.com

Basket, con LBA TV definita la copertura televisiva 2025/26. Per i tifosi, i costi sono triplicatiCon l'ufficializzazione dei dettagli della nuova LBA TV, la piattaforma auto prodotta dalla Lega Basket, sottoscrivibile dal 23 settembre giorno della sua presentazione ufficiale, e del pacchetto di ... corriereadriatico.it

INCONTRO NAPOLI-EUROLEAGUE Il presidente Rizzetta incontra i vertici ECA, poi parlerà con la NBA. Napoli punta in grande. E si parla anche dell'operazione Totè. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/rizzetta-napoli-incontro-con facebook