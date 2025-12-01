Sandokan torna in TV dopo 50 anni con un cast internazionale Quando e dove vedere la serie
Roma, 1 dicembre 2025 – Debutta questa sera su Rai 1 il nuovo adattamento televisivo di Sandokan, prodotto da Lux Vide e Rai Fiction. La serie, composta da otto episodi distribuiti in quattro prime serate, riprende l’immaginario salgariano e lo reinterpreta con un cast internazionale guidato da Can Yaman e Alessandro Preziosi. Ambientata nel Borneo del 1841, la storia unisce avventura, romanticismo e azione con un respiro moderno e spettacolare. Quando va in onda e come seguirla. La serie debutta questa sera in prima serata su Rai 1 e sarà trasmessa ogni lunedì con due episodi a sera, fino al 22 dicembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
