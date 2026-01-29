etichettatura ambientale cresce la trasparenza sugli imballaggi

In Italia, gli scaffali dei negozi mostrano sempre più etichette ambientali sugli imballaggi dei prodotti di largo consumo. La trasparenza aumenta, anche se il ritmo varia a seconda del tipo di informazione fornita. Le aziende stanno adottando con più decisione questa pratica, ma non tutte ancora seguono lo stesso passo.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - L'etichettatura ambientale sugli imballaggi dei prodotti di largo consumo continua a rafforzarsi sugli scaffali italiani, ma procede a velocità diverse a seconda del tipo di informazione. A dirlo è l'ottava edizione dell'Osservatorio IdentiPack, promosso da Conai e GS1 Italy, che per la prima volta affianca alla fotografia annuale una lettura storica dell'evoluzione semestrale e amplia il perimetro di analisi includendo, oltre a ipermercati e supermercati, anche il canale del libero servizio (supermercati con superficie inferiore ai 400 mq, circa 9.615 punti vendita) offrendo così una visione più completa e rappresentativa del mercato nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

