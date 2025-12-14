Bottiglie di spumante a rischio col regolamento Ue sugli imballaggi

Il nuovo regolamento Ue sugli imballaggi solleva preoccupazioni tra il settore del riciclo, penalizzando specifici tipi di bottiglie di vetro scuro e spesso. Tali contenitori, fondamentali per prodotti come il Prosecco e il metodo classico, potrebbero essere compromessi da norme che rischiano di alterare la produzione e la raccolta di queste bottiglie.

Per il consorzio del riciclo, le norme in discussione penalizzano i contenitori di vetro scuro e spesso, tipici ad esempio del Prosecco e fondamentali per il metodo classico. Un regalo agli Stati del Nord, senza vino. Messaggio in bottiglia da Bruxelles: per boicottare il vino ci occupiamo del vetro, così come suggerito dai tedeschi. Cancellare le bottiglie scure in vetro pesante vuol dire impedire che in Europa si producano spumanti, a cominciare dallo Champagne, e olio extravergine di oliva. Vuol dire sottrarre all’Ue un ammontare di esportazioni che vale circa 11 miliardi (8 dagli spumanti, 3 dall’extravergine). Laverita.info

